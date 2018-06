Ich spreche nicht von einem Ausstieg", sagte Trump am Freitag (Ortszeit) vor Reportern an Bord der Air Force One. Trump hatte die WTO in der Vergangenheit als "Katastrophe" bezeichnet.

Die US-Nachrichtenwebsite "Axios" hatte zuvor berichtet, der US-Präsident habe hochrangigen Mitarbeitern mehrfach gesagt, er wolle die Welthandelsorganisation verlassen. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte daraufhin von einer "Übertreibung" gesprochen.

Trump hatte in den vergangenen Monaten Strafzölle auf Stahl und Aluminium verhängt. Dagegen hatten die betroffenen Staaten Beschwerde bei der WTO eingelegt.

(AWP)