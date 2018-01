Alle, die in der Schweizer Finanzbranche arbeiten, wissen noch genau, was sie am 15. Januar 2015 um 10:30 Uhr machten. Was damals passierte, brachte es tags darauf als einige der wenigen Ereignisse aus der Schweiz überhaupt als Hauptstory in die "Financial Times".

Ob die schlagartige Aufhebung der Kursuntergrenze zum Euro durch das Direktorium der Schweizerischen Nationalbank (SNB) gerechtfertigt war, führte damals zu heftigen Diskussionen - und sie wird auch heuer, drei Jahre später, die Schlagzeilen dominieren. Doch bereits bei der Einführung der Mindestgrenze im September 2011 fragten sich viele Leute auch: Wie kommen solche enorm wichtigen und folgenschweren Entscheide für die Schweizer Volkswirtschaft eigentlich zustande?

Die Antwort löst nach wie vor Unbehagen aus: Es sind die drei entscheidungsberechtigten Mitglieder des Nationalbank-Direktoriums. Drei Leute, die verantwortlich sind für den Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen und für eine ausufernde Ausweitung der Nationalbank-Bilanz, die grösser ist als die gesamte Wirtschaftsleitung der Schweiz.

Eine solche Machtballung wäre in einem Privatunternehmen von ähnlicher Grösse kaum denkbar. Die SNB-Strukturen sind auch bei kaum einer anderen ernstzunehmenden Zentralbank anzutreffen. In den USA bestimmen sieben Mitglieder des Federal Reserve Boards zusammen mit den Chefs von fünf Distriktbanken die Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank verfügt über ein sechsköpfiges Direktorium, im EZB-Rat sitzen die Notenbankchefs der Euroländer. In der Bank of England entscheidet ein Gremium von neun Mitgliedern.

Das zeigt: Die Führungsstrukturen und Entscheidungsbefugnisse der SNB sind höchst veraltet. Oder um es aus unternehmerischer Sicht zu formulieren: Die SNB hat ein Problem mit ihrer Corporate Governance.

Unbestritten ist: Die SNB muss ihre Unabhängigkeit bewahren und darf nicht in den Einflussbereich der Politik gelangen. Insofern ist eine Forderung von Parlamentariern, wonach die SNB-Direktoriumsmitglieder nicht mehr vom Bundesrat, sondern von der Bundesversammlung gewählt werden müssten, nicht zielführend.

Dringend nötig ist hingegen eine personelle Vergrösserung des SNB-Direktoriums. Heute liegt zuviel Entscheidungsbefugnis und Verantwortung auf zu wenig Schultern. Es braucht mehr ökonomische Perspektiven im Direktorium und eine breitere Abstützung von Entscheiden.

Im Nachgang zur Aufhebung der Kursuntergrenze kam es im Parlament zu einer Sonderdebatte über die Rolle der SNB und zu einer parlamentarischen Initiative. Die Debatte ist leider versandet, auch weil sich die SNB einer Diskussion darüber verweigert. Spätestens heute, nachdem die Nationalbank mit dem Kauf der Banknotenherstellerin Landqart auch als Unternehmerin agiert, muss die Reformdiskussion um die SNB wieder im Gang kommen.