Die drei SP-Bundesratskandidatinnen wollten sich am Montagabend in Luzern an einem Hearing der Öffentlichkeit stellen. In den nächsten Tagen finden weitere Veranstaltungen in Lausanne, Zürich und Liestal statt. Am Freitag will der Parteirat eine Empfehlung abgeben, am Samstag entscheidet die Fraktion.