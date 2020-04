Bis am Samstag wurden 2492 Personen positiv getestet, 40 mehr als am Vortag. Zurückgegangen war hingegen die Zahl der Infizierten, die im Spital behandelt werden. Mit 194 waren es 13 weniger als am Vortag. Von den Hospitalisierten mussten 59 künstlich beatmet werden, wie die Gesundheitsdirektion weiter mitteilte.

(AWP)