Dreieinhalb Millionen neue Impfdosen bis Ende September verfügbar

"Man kann wählen, welchen Impfstoff man will", sagte Rudolf Hauri, Präsident der Schweizer Kantonsärztinnen und -ärzte, am Freitag vor den Medien in Bern. Zwar werde es wohl nicht an jeder Impfstelle eine Wahlmöglichkeit geben, sicher aber in jedem Kanton.

Laut Ural Tufan vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Schweiz jeweils Zugang zu den neusten Impfstoffen. Abgelaufene Chargen würden entsorgt, überzählige Chargen bei Möglichkeit weitergegeben.

Wer sich impfen lässt, erhält weiterhin ein Zertifikat, wie Linda Nartey vom BAG sagte. Insbesondere bei Reisen ins Ausland könne das nützlich respektive notwendig sein. Innerhalb der Schweiz habe das Covid-Zertifikat keinen Nutzen mehr.

Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Impfkommission (Ekif) geht nicht davon aus, dass im Verlauf des Winters mehrere Booster-Impfungen nötig werden. Falls sich die Datenlage ändern würde, würde das entsprechend mitgeteilt.

