Zudem deutet sich an, dass Hongkonger Unternehmen zunehmend unter Druck geraten, sich klar auf die Seite der Führung in Peking zu stellen. Der Chef der Airline Cathay Pacific, Rupert Hogg, etwa trat am Freitag völlig überraschend zurück. Die Hongkonger Fluggesellschaft, die zu 30 Prozent Air China gehört und wegen ihrer engen britischen Verbindungen als Symbol der kolonialen Vergangenheit Hongkongs gilt, geriet in die Kritik, nachdem einige ihrer Angestellten sich an den Demonstrationen beteiligt hatten. In der ehemaligen britischen Kronkolonie sind mehrere international tätige Grosskonzerne beheimatet.

Viele Touristen meiden das beliebte Shopping-Ziel wegen der Unruhen, während Detailhändler bereits empfindliche Umatzeinbussen beklagen. Von April bis Juni schrumpfte das Bruttonlandsprodukt in Hongkong um 0,4 Prozent zum Vorquartal. Im laufenden Sommerquartal könnten die seit zehn Wochen anhaltenden Proteste der Demokratiebewegung die Wirtschaft erneut schrumpfen lassen. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge sprechen Ökonomen von einer Rezession. "Die jüngsten Vorfälle werden, wenn sie andauern, zu erheblichen Störungen bei Tourismus und konsumbezogenen Wirtschaftsaktivitäten führen, die wirtschaftliche Stimmung weiter dämpfen und sogar den Ruf Hongkongs als internationales Finanz- und Geschäftszentrum schädigen", sagt Regierungsökonom Andrew Au.

Angst vor Kapitalflucht

Die Beratungsfirma Capital Economis rechnet im laufenden Quartal mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 1 Prozent. "Im Extremfall einer militärischen Intervention durch das Festland würde die Wirtschaft Hongkongs vor einem tiefen Einbruch stehen", heisst es in einer Analyse für Kunden mit Blick auf eine mögliche Niederschlagung der Proteste durch China. "Aber selbst wenn dies nicht eintritt, könnte die wachsende Bedrohung durch solche Massnahmen ausreichen, um eine Kapitalflucht auszulösen." Die Regierung von Hongkong stemmt sich mit einem Konjunkturpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Proteste. Mit den Hilfen über umgerechnet 2,2 Milliarden Euro sollen auch die Folgen des Handelsstreits zwischen den USA und China abgefedert werden.

Die Proteste in der Wirtschaftsmetropole Hongkong halten seit zehn Wochen an. Die Demonstranten werfen der Hongkonger Regierung eine zu grosse Nähe zur kommunistischen Führung in Peking vor. Hongkong ist seit 1997 eine chinesische Sonderverwaltungszone, in der die Einwohner grössere persönliche Freiheiten geniessen als in der Volksrepublik.

(Reuters)