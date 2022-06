Drohender Zahlungsausfall Russlands: Was man zu Versicherungen gegen einen Default wissen muss

Durch die Sanktionen des Westens als Reaktion auf Einmarsch in die Ukraine hat Russland nur begrenzte Möglichkeiten, seine Fremdwährungsanleihen zu bedienen. Das für die Region Europa, Naher Osten und Africa (EMEA) zuständige CDDC-Investment-Komitee hat Russland bereits als säumigen Zahler eingestuft, weil das Land bei der verspäteten Ablösung einer Anleihe innerhalb der üblichen Nachfrist keine Verzugszinsen gezahlt hat.

Dabei ging es nur um eine geringe Summe von 1,9 Millionen Dollar. Nun können Käufer von Zahlungsausfall-Versicherungen ihren Schaden bei Anbietern sogenannter Credit Default Swaps (CDS) geltend machen.

WAS SIND CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS)?

Es handelt sich quasi um eine Versicherungspolice, mit der sich Käufer von Anleihen gegen bestimmte Risiken wappnen. Häufig kaufen Anleihe-Investoren CDS auf diejenigen Bonds, die sie halten, um sich gegen ein Zahlungsausfall abzusichern. Die CDS können dabei auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden. Manche Investoren spekulieren auch direkt mit CDS. Das bedeutet, sie besitzen gar keine Wertpapiere, die sie gegen einen Zahlungsausfall absichern wollen, sondern setzen auf Kursgewinne der CDS selbst.

WIE KAUFE ICH EINEN CDS?

Im Prinzip kann jeder Finanzakteur einen CDS auflegen und verkaufen, nicht nur Versicherungen. Meist bieten große Investmentbanken ihren Kunden diese Papiere an. Die Kosten hierfür hängen von der Ausfall-Wahrscheinlichkeit ab.

WANN SPRINGT DIESE VERSICHERUNG EIN?

Ein Marktteilnehmer, üblicherweise der Käufer eines CDS, beantragt beim Credit Derivatives Determinations Committee (CDDC) die Prüfung, ob ein sogenanntes Kreditereignis (Credit Event) eingetreten ist. Darunter verstehen Fachleute den Zahlungsausfall eines Schuldners oder eine Umschuldung. Weltweit gibt es fünf CDDCs, jedes ist für eine bestimmte Region verantwortlich. In diesem Gremium sitzen bis zu 15 stimmberechtigte Mitglieder, die hauptsächlich von den großen Banken und Vermögensverwaltern entsandt werden.

WANN TRITT EIN "KREDITEREIGNIS" EIN?

Es gibt fünf Grund-Szenarien, die als Kreditereignis gewertet werden: Pleite, Zahlungsausfall, Umschuldung, Zahlungsmoratorium und eine vorzeitige Fälligkeit einer Verbindlichkeit (Obligation Acceleration). Bei Letzterem ist nicht der eigentliche Bond notleidend, sondern eine andere Verbindlichkeit, wodurch die versicherte Anleihe vorzeitig fällig wird.

WIE GEHT ES WEITER?

Stellt das CDDC ein Kreditereignis fest, übergibt der CDS-Käufer die versicherten Bonds dem CDS-Verkäufer und erhält von diesem den Nominalwert der Anleihen ausgezahlt. Ist der CDS-Käufer nicht im Besitz der versicherten Papiere, weil er nur mit dem CDS selbst spekuliert hat, muss er diese auftreiben. Sollte sich dies als schwierig erweisen, können sich die Parteien auch auf eine rein finanzielle Abwicklung des Geschäfts einigen, bei der keine Anleihen den Besitzer wechseln.

WARUM IST ES BEI RUSSISCHEN ANLEIHEN SO KOMPLIZIERT?

Bei einigen russischen Dollar-Anleihen steht im Kleingedruckten, dass der Staat die Papiere in Rubel bedienen darf, wenn Zahlungen in Dollar nicht möglich seien. Wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland ist es derzeit aber kaum möglich, Rubel in Dollar oder Euro zu tauschen. Daher ist unklar, ob nicht schon eine Zinszahlung in Rubel als Zahlungsausfall gewertet werden muss. Das zuständige CDDC wurde bereits damit beauftragt, genau das zu prüfen.

Darüber hinaus ist der Handel mit russischen Anleihen ausgesetzt, wodurch Gläubiger ihre Bonds nicht an die CDS-Verkäufer überschreiben können. Daher könnten diese argumentieren, dass sie ihre Versicherungspolicen nicht auszahlen müssen.

WELCHE FACHBEGRIFFE MUSS ICH KENNEN?

Credit Event (Kreditereignis): Tritt bei Zahlungsunfähigkeit oder einer Umschuldung ein.

Default (Ausfall): Umschreibung für eine Pleite. Kredite können nicht mehr zurückgezahlt werden.

Haircut (Haarschnitt): Gemeint ist ein Schuldenerlass. Die Gläubiger verzichten auf Teile ihrer Forderungen.

Restructuring (Umstrukturierung): Hier ist von einer Umschuldung die Rede. Sie kann einen Schuldenerlass beinhalten. Möglich ist außerdem eine Laufzeit-Verlängerung und/oder eine Herabsetzung des Zinszahlungen (Kupon) für Anleihen.

Upfront Payment (Anzahlung): Bei Kreditnehmern, die als kurz vor der Pleite stehend gelten, verlangen CDS-Verkäufer oft eine Anzahlung, die zur sonstigen Prämie hinzukommt.

WIE MUSS ICH CDS-KURSE LESEN?

CDS-Kurse werden üblicherweise in Basispunkten angegeben. 100 Basispunkte sind ein Prozent. Liegt der Kurs eines CDS also bei 100 Basispunkten, muss ein Prozent der versicherten Summe jährlich als Prämie gezahlt werden. Bei einem Anleihe-Paket im Volumen von zehn Millionen Euro wären das 100.000 Euro. Upfront Payments werden analog dazu ebenfalls in Basispunkten angegeben.

(Reuters)