Dublin sieht eine Lösung des Streits zwischen London und Brüssel über den Brexit-Status der britischen Provinz Nordirland näher rücken. Die britische Regierung sei ernsthaft daran interessiert, die offenen Fragen mit der EU in den kommenden Wochen oder Monaten zu klären, sagte der irische Aussenminister Simon Coveney am Dienstag vor Journalisten in Dublin. "Und ich denke, dass die EU grosszügig darauf reagieren wird", so Coveney weiter.

08.11.2022 13:34