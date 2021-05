Hintergrund sei die Unsicherheit angesichts der Spannungen zwischen den USA und China, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Weil der Zoll von 25 Prozent auf chinesische Import-Elektroautos aus der Zeit von US-Präsident Donald Trump immer noch in Kraft ist, strebe Tesla nun an, den Anteil der in China gefertigten Autos zu reduzieren. Derzeit werden in Shanghai Fahrzeuge des Typs Model 3s für den Export nach Europa produziert.

Tesla habe zuvor erwogen, das Werk in der Millionenmetropole Shanghai auszubauen, um die Autos auch in die USA zu liefern, sagten die Insider. Derzeit können in der Anlage jährlich bis zu 500'000 Elektrofahrzeuge gebaut werden.

Doch im März hatte das Unternehmen darauf verzichtet, ein Grundstück gegenüber des bestehenden Werks zu kaufen, wie drei mit dem Vorgang vertraute Personen sagten. Tesla erklärte Reuters gegenüber, die Fabrik entwickle sich wie geplant. Die Stadtverwaltung Shanghai war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Tesla hat auf seinem Werksgelände noch Platz. Die Fläche war ursprünglich für Produktionseinrichtungen gedacht, wird derzeit aber als Parkplatz genutzt.

(Reuters)