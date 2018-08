Economiesuisse wählt neuen Vizepräsidenten - neues Mitglied aufgenommen

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse hat am "Tag der Wirtschaft" in Windisch neue Mitglieder an die Spitze gewählt. So wurde Matthias Leuenberger von Scienceindustries als neuer Vizepräsident gewählt und 14 neue Vorstandsmitglieder bestimmt. Zudem hat der Verband mit Swiss Fintech Innovations ein neues Mitglied aufgenommen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess.