Economiesuisse will Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft längerfristig stärken

Zu Beginn der Pandemie kam es bekanntlich weltweit zu einer Knappheit bei medizinischen Gütern wie etwa Masken und Desinfektionsmitteln. Seit Anfang 2021 hat sich die Konjunktur zwar weitgehend erholt, die Schwierigkeiten bei den Lieferketten sind allerdings nicht verschwunden. Weiterhin führen eine weltweit erhöhte Nachfrage und überlastete Containerhäfen zu Lieferverzögerungen. So hat etwa der weltweite Chipmangel dazu geführt, dass die Wartezeiten für Neuwagen heute viel länger sind als vor der Pandemie.

Entkoppelung keine Lösung

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie haben in der Schweiz denn auch die Diskussionen um die Versorgungssicherheit neu entfacht. Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse teilt nun aber in einer am Dienstag veröffentlichten Studie Forderungen um mehr Autarkie der Schweizer Wirtschaft eine klare Absage. Eine Entkoppelung sei aufgrund der internationalen Verflechtung auf Export- wie auch Importseite kein probates Mittel zur Stärkung der Güterversorgung, heisst es beim Verband.

Aber auch eine staatlich unterstützte Ausweitung der inländischen Produktion für bestimmte Güter wäre gemäss dem Wirtschaftsverband keine probates Mittel. Es gelte nämlich nicht nur auf die Versorgungssicherheit zu fokussieren, denn die nächste Krise müsse keineswegs epidemiologischer Natur sein. Economiesuisse sieht etwa auch Risiken bei der Energieversorgung, durch Cyberattacken, militärische Konflikte oder Naturkatastrophen.

Entsprechend müsse die aktuelle Pandemiesituation dazu genutzt werden, die Widerstandskraft der Schweiz und der internationalen Gemeinschaft langfristig zu stärken. Und dazu seien aus Sicht der Wirtschaft verschiedene Massnahmen erforderlich - sowohl auf unilateraler wie auch bi- und multilateraler Ebene.

Massnahmen auf allen Ebenen

Als unilaterale Massnahmen der Schweiz sieht der Verband etwa eine Stärkung des digitalen Handels. Unternehme sollten entsprechend in das digitale Lieferkettenmanagement und die Transparenz von Lieferketten investieren. Auch sollten Unternehmen die Lagerplanung und die Diversifizierung der Lieferanten wieder vermehrt beachten.

Auch fordert der Verband vom Staat, dass handelsbeschränkende Massnahmen im Kontext der Versorgungssicherheit möglichst vermieden werden. Weiter soll die Nutzung von Freihandelsabkommen auch für KMU erleichtert werden.

Im Bereich der bilateralen Massnahmen sieht Economiesuisse vor allem eine Absicherung der Versorgung in Krisenzeiten durch zwischenstaatliche Verträge oder grenzüberschreitende Harmonisierung von Produktregulierungen.

Im Bereich multilateraler Massnahmen sieht der Verband am meisten Ansatzpunkte, etwa bei der Weiterentwicklung des Marktzugangs (Verbesserung bestehender Abkommen), bei der Stärkung der Welthandelsorganisation WTO und einer Weiterentwicklung der multilateralen Handelsregeln. Aber auch eine Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung oder auch Massnahmen zur Beschleunigung von Zertifizierungs- und Marktzulassungsprozessen sollten an die Hand genommen werden.

uh/rw

(AWP)