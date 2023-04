Der "NZZ"-Artikel thematisierte unter anderem den Widerstand in der derzeit von Russland besetzten Stadt Melitopol in der südostukrainischen Region Saporischschja. "Zu den relativ friedlichen Guerilla-Aktionen gehört auch, dass Frauen aus der Stadt mit Abführmitteln gestrecktes Gebäck an russische Soldaten verteilten", heisst es etwa darin.