Zentralbanken von Serbien bis Thailand haben kürzlich ihre Gold-Bestände aufgestockt. Auch Ghanas Notenbank hat angekündigt, Gold zu kaufen, während die Aussicht auf eine anziehende Inflation und eine Erholung im weltweiten Handel die nötige Feuerkraft für Zukäufe erhöht. Ein Wiederanstieg der Käufe, die zuletzt auf ein Zehn-Jahres-Tief gefallen waren, würden die Prognosen für den Goldpreis positiv stützen.

"Langfristig ist Gold der wichtigste Bewahrer und Garantieträger für Inflationsschutz und andere finanzielle Risiken", schrieb die Nationalbank von Serbien. Präsident Aleksandar Vucic recently hatte kürzlich angekündigt, dass die Zentralbank ihre Bestände von 36,3 auf 50 Tonnen erhöht habe.

Höhere Bondrenditen haben Gold, das keine Zinsen abwirft, dieses Jahr unter Druck gebracht. Nach einer Erholung im April und im Mai fiel der Goldpreis im Juni auf den tiefsten Stand in vier Jahren. Hintergrund waren Signale der amerikanischen Notenbank Federal Reserve, einen strafferen Geldpolitikkurs einzuschlagen, sowie eine Aufwertung des Dollar.

Gold statt Dollar

Die Erholung des Welthandels nach den Einbruchen der Coronapandemie füllt derzeit die Kassen von Schwellenländern wieder. Dadurch erhalten die Notenbanken die Mittel, Gold zu kaufen. Der steigende Ölpreis hilft auch ölexportierenden Ländern wie Kasachstan oder Usbekistan, wie James Steel, leitender Edelmetallanalyst bei der HSBC, zu Bloomberg sagte. "Wenn eine Notenbank diversifizieren will, ist Gold eine wunderbare Art, aus dem Dollar zu gehen, ohen eine andere Währung wählen zu müssen", so Steel.

In einem bullishen Szenario mit einer starken Erholung der Wirtschaft könnten Notenbanken mehr als 1000 Tonnen Gold kaufen, schreiben Analystaen der Citigroup in einem Marktkommentar. Dieses Jahr könnten 500 und nächstes Jahr 540 Tonnen in die Tresore der Währungshüter wandern. Das wären zwar weniger Goldkäufe als 2018 und 2019, als mehr als 600 Tonnen aufgekauft worden waren. Es wären aber deutlich mehr als die 326,3 Tonnen, die gemäss dem World Gold Council im vergangenen Jahr akquiriert wurden.

(Bloomberg/cash)