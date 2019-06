EFD ist bereit zur Aktivierung von Massnahmen zum Schutz der Schweizer Börse

Denn die Börsenäquivalenz, die die Europäische Kommission der Schweiz befristet gewährt hatte, läuft Ende Juni aus, wie das EFD weiter schrieb. Der eigentliche Entscheid ist aber noch hängig. Bereits vergangene Woche hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass es die EU im Streit um das Rahmenabkommen mit der Schweiz soweit kommen lassen könnte.

Läuft die Börsenäquivalenz Ende Juni tatsächlich aus, dürfen Banken und Vermögensverwalter aus der EU an der Schweizer Börse nicht mehr handeln, weil die Schweizer Börsenregulierung nicht mehr als gleichwertig zur eigenen anerkannt wird.

Von Schweizer Seite her werden - wie das EFD nun bestätigte - dann die vorsorglichen Schutzmassnahmen wirksam. Der Bundesrat führte Anfang 2019 eine neue Anerkennungspflicht für ausländische Handelsplätze ein.

Diese wird automatisch erteilt, jedoch nicht für die Handelsplätze in der EU. Ist die Schweizer Börsenregulierung von der EU nicht als gleichwertig anerkannt, dürfen diese somit grundsätzlich nicht mehr in der Schweiz Aktienhandel betreiben.

Wenn wiederum Schweizer Aktien nicht "systematisch und regelmässig" an EU-Handelsplätzen gehandelt werden, benötigt die Schweizer Börse gemäss der EU-Finanzmarktverordnung (MiFIR) keine Gleichwertigkeitsanerkennung. Die EU-Händler könnten weiterhin an der Schweizer Börse Handel treiben. Rund 30 Prozent des Volumens mit Schweizer Aktien wird gegenwärtig ausserhalb der SIX gehandelt.

"Faustpfand" für Rahmenabkommen

Hintergrund der Auseinandersetzung sind die seit 2014 dauernden Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU über ein institutionelles Rahmenabkommen. Die Verhandlungen stockten immer wieder. In diesem Verhandlungspoker hat Brüssel in der Schweizer Börse ein "Faustpfand" entdeckt und immer wieder damit gedroht, ihre Gleichwertigkeit nicht mehr anzuerkennen.

Im Dezember 2017 hatte die EU die Äquivalenzanerkennung für die Schweizer Börse erstmals nur befristet gewährt und deren Verlängerung an Fortschritte bei den Verhandlungen zum Rahmenabkommen geknüpft. 2018 war diese erneut verlängert worden - bis 30. Juni diesen Jahres. Doch da es nach wie vor zu keiner Einigung gekommen ist, läuft diese nun aus.

Analysten machen sich bereits seit einiger Zeit Sorgen um die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Nachdem die Verhandlungen über das Rahmenabkommen zuletzt ins Stocken geraten seien, sei nicht auszuschliessen, dass es am Ende zu einer Spirale aus Gegen- und Gegen-Gegen-Massnahmen komme, beschrieb der Experte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank in einem Kommentar den schlimmsten Fall.

kw/rw

(AWP)