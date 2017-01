EIB-Chef Hoyer: Kleinunternehmen in Europa haben Finanzierungsproblem

Kleine und mittlere Unternehmen in Europa haben nach Ansicht des EU-Bankchefs Werner Hoyer teils deutliche Finanzierungsprobleme. "In vielen Teilen Europas haben KMU noch immer Schwierigkeiten beim Zugang zu Kapital", sagte der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) am Dienstag in Brüssel. Der Anteil kleinerer Darlehen für innovative kleinere Unternehmen habe im vergangenen Jahr zwar zugenommen. Doch gebe es noch zu viele unnötige regulatorische Engpässe.