Ein Drittel der Risikopersonen ist laut BAG geimpft

Das sagte Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle im BAG, am Mittwoch vor den Bundeshausmedien. Derzeit würden 21'000 Personen täglich gegen Covid-19 geimpft. In den allermeisten Kantonen sei die Impfkampagne in Alters- und Pflegeheimen abgeschlossen.

Gleichzeitig bleibt die epidemiologische Lage laut Masserey instabil. Trotz der immer noch bestehenden Corona-Massnahmen stiegen die Fallzahlen wieder. Immer dominanter sei die britische Variante des Virus, die ansteckender und tödlicher sein soll als die ursprüngliche Variante.

Trotzdem sei ein Impfeffekt zu beobachten, sagte Masserey. So nähmen die Hospitalisationen und die Todesfälle bei den älteren Personen ab. Zusammengefasst gesagt sei die Situation nach wie vor fragil, es gebe aber "eine gute Entwicklung bei älteren Personen".

(AWP)