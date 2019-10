Ein Jahr nach Khashoggi-Mord Wirtschaftskonferenz in Riad gut besetzt

Ein Jahr nach der Ermordung des saudischen Regimekritikers und Journalisten Jamal Khashoggi ist die Investorenkonferenz in Saudi-Arabien wieder hochkarätig besetzt. Das dreitägige Treffen eröffnete am Dienstag in Riad; dabei wurden unter anderem Reden des US-Gesandten Jared Kushner, des Weltbank-Präsidenten David Malpass und des indischen Premierministers Narendra Modi erwartet. Vergangenes Jahr hatten mehrere prominente Wirtschaftsleute und Politiker ihre Teilnahme in der Affäre um den Khashoggi-Mord abgesagt.