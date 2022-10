Anleihenkäufe sind generell ein reguläres Instrument der Geldpolitik geworden. Ich würde die Eurozone und die USA aber anders einordnen als Grossbritannien. Die EZB tätigt Anleihenkäufe weiter, wenn auch hauptsächlich in der Form von Reinvestitionen. Die Gemengelage ist komplizierter als in den USA, deswegen wird die EZB vorsichtig agieren. Ihr so genanntes Anti-Fragmentierungs- Instrument TPI, das ja weitere Anleihenkäufe ermöglicht, will die EZB am liebsten gar nicht einsetzen.