Einfacherer Schutz für geographische Angaben in Schweizer Produkten

Der Bundesrat will den Schutz geographischer Angaben in Produktbezeichnungen wie bei der "Zuger Kirschtorte" oder dem "Bündnerfleisch" vereinfachen. Er schlägt vor, dafür der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen beizutreten. Der Bundesrat hat am Mittwoch die Vernehmlassung dazu eröffnet.