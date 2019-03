Das sagte der stellvertretende chinesische Handelsminister Wang Shouwen am Samstag. Jegliche Vereinbarung müsse aber ausgewogen und fair sein, fügte Wang, der an den Verhandlungen beteiligt ist, bei einer Pressekonferenz am Rande der Jahrestagung des Volkskongresses.

Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, China zögere mit der Planung eines Gipfels von Präsident Xi Jinping mit US-Präsident Donald Trump. Die Führung in Peking werde einem Treffen erst dann zustimmen, wenn sie sicher sei, dass dabei ein Abkommen besiegelt werde, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Personen, die mit den Überlegungen Chinas vertraut seien.

Zuletzt kamen vermehrt positive Signale von den Verhandlungen der beiden grössten Wirtschaftsmächte der Welt. Trump war deswegen von dem Ultimatum abgerückt, dass es eine Einigung bis Anfang März geben müsse. Mit einem Abkommen würde die von Trump angedrohte neue Runde höherer Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar abgewendet.

(Reuters)