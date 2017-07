Seit April hatten die Beschäftigen aus Protest gegen drohende Kürzungen vier Mal die Arbeit niedergelegt. Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Einigung. Sie sei nach "langwierigen Verhandlungen" erzielt worden, die im vergangenen September begonnen hatten.

Die Streiks hatten die Produktion in den vier britischen BMW-Werken in Oxford, Swindon, Hams Hall und Goodwood gestört. Es war das erste Mal, dass BMW in Grossbritannien mit Streiks konfrontiert war.

(AWP)