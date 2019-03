Einigung im Brexit-Streit wäre für Seco-Vize ein starkes Zeichen

(Textversion zum am Morgen veröffentlichten Interview) - Ein harter Brexit, also der Ausstieg von Grossbritannien aus der EU ohne eine vertragliche Regelung, würde die europäische Wirtschaft stark belasten. Dies, so Eric Scheidegger, stellvertretender Direktor des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), würde sich indirekt auch auf die Schweizer Wirtschaft auswirken.