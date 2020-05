Der Einkaufsmanager-Index sank im April auf 41,5 Punkte von 49,1 Zählern im März, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Das war der niedrigste Wert seit elf Jahren. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Rückgang auf 36,9 Punkte gerechnet. Das Barometer signalisiert erst bei Werten über 50 ein Wachstum.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte jüngst gesagt, der amerikanischen Wirtschaft stehe im Frühjahr ein beispielloser Konjunktureinbruch ins Haus. Die Fed will gegen eine solche von der Coronakrise ausgelöste Rezession alles in ihrer Macht Stehende in die Waagschale werfen.

Positive Signale kamen dagegen vom US-Immobilienmarkt: Die Bauausgaben in den USA stiegen im März überraschend um 0,9 Prozent auf 1,361 Billionen Dollar, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Experten hatten mit einem Rückgang um 3,5 Prozent gerechnet.

(Reuters)