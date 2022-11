Gleichzeitig wären aber umso weniger Gaskapazitäten nötig, je mehr Solarkraft zugebaut werden kann, wenn beispielsweise hochalpine PV-Anlagen tatsächlich gebaut und in Betrieb gingen. Erst am Dienstag hatte der grösste Schweizer Energiekonzern Axpo angekündigt, möglichst bald mehrere solcher Anlagen hoch in den Bergen bauen zu wollen und stark in Sonnenstrom zu investieren.