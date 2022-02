Anleger, die behaupten, der Tweet sei ein Schwindel gewesen, lägen falsch. Die Anwälte des milliardenschweren Chefs des Elektroautoherstellers erklärten am Dienstag in einer Gerichtsakte, dass der saudi-arabische Staatsfonds tatsächlich zugestimmt habe, seinen Versuch zu unterstützen, das Unternehmen zu privatisieren.

"Elon Musks Tweet vom 7. August 2018, in dem er die Öffentlichkeit darüber informierte, dass er eine Privatisierung von Tesla in Erwägung ziehe, entsprach voll und ganz der Wahrheit”, heisst es in dem stark redigierten Schriftsatz von Anwalt Alex Spiro. “Herr Musk erwog, Tesla zu einem Preis von 420 Dollar je Aktie zu privatisieren. Die Finanzierung war gesichert. Es gab die Unterstützung von Investoren".

Der Tweet bewegte die Aktien des Unternehmens und veranlasste die US-Börsenaufsichtsbehörde, Musk wegen Betrugs zu verklagen. Musk und Tesla einigten sich mit der Behörde auf die Zahlung von 40 Millionen Dollar Strafe. Musk trat von seinem Amt als Chairman des Unternehmens für drei Jahre zurück.

Die Aktionäre behaupten in einer Sammelklage, die beim Bundesgericht in San Francisco anhängig ist, dass Musks Tweets zu wilden Kursschwankungen bei den Aktien des Unternehmens geführt und Verluste in Milliardenhöhe verursacht hätten.

Die Investoren streben eine richterliche Entscheidung an - vor einer für den 31. Mai angesetzten Verhandlung -, dass die Tweets unwahre Aussagen waren. Eine Verhandlung ist für März angesetzt.

(Bloomberg)