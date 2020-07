Emissionen von wesentlichen Luftschadstoffen in EU zurückgegangen

Die Emissionen der bedenklichsten Luftschadstoffe sind in der EU weiter auf dem Rückzug. Sowohl bei Feinstaub als auch bei Stickoxiden, Ammoniak und anderen wesentlichen Luftschadstoffen sind die Werte zwischen 2017 und 2018 in der Europäischen Union insgesamt gesunken, wie die Europäische Umweltagentur EEA am Donnerstag in Kopenhagen mitteilte. Damit setze sich der seit 1990 anhaltende langsame, aber beständige Trend beim Ausstoss dieser Schadstoffe fort.