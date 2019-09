Der Chef des Energiekonzerns EnBW , Frank Mastiaux, hat harsche Kritik am Klimapaket der schwarz-roten Bundesregierung geäussert. Aus Angst vor enttäuschten Wählern und rechtlichen Auseinandersetzungen sei in Deutschland die Bereitschaft, Dinge konsequent zu entscheiden, zurückgegangen. "Das Klimapaket vom Freitag trägt leider auch genau diese Handschrift", sagte Mastiaux am Sonntag beim Landesparteitag der Südwest-Grünen in Sindelfingen (Landkreis Böblingen). "Niemandem soll wehgetan werden."