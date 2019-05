Die konservative ÖVP hat in Österreich die Europawahl nach Auszählung aller Stimmen mit 34,6 Prozent und einem Plus von 7,6 Prozentpunkten gewonnen. Das teilte das Innenministerium am Montagabend mit. Zuletzt waren noch die fast 600 000 Stimmen der Briefwähler ausgezählt worden.