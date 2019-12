Endspurt vor der Wahl: Boris Johnson kämpft 'um jede Stimme'

(Zusammenfassung) - Wenige Tage vor der Neuwahl des Parlaments in Grossbritannien hat Premierminister Boris Johnson mit seinen Konservativen in Umfragen weiter die Nase klar vorn. Dennoch kann der Regierungschef noch nicht siegessicher sein. Er sei nervös und kämpfe "um jede Stimme", sagte Johnson am Sonntag dem Nachrichtensender Sky News. Sein politisches Schicksal für den Fall, dass er bei der Wahl am Donnerstag nicht die Mehrheit bekommen sollte, liess er offen.