Der irische Regierungschef Micheal Martin blickt angesichts einer befürchteten Gas-Knappheit mit Sorge in die Zukunft. Die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Gaslieferungen an Deutschland und andere EU-Staaten einzuschränken, verschärfe die Lage. "Wir stehen also vor einem sehr schwierigen Winter in Bezug auf die Energie-Krise", sagte der Ire am Freitag am Rande eines EU-Gipfels. "Jeder ist besorgt, dass die Inflation angeheizt wird und dass die Inflation noch weiter ansteigt."