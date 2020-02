Energie- und Ölkonzern Eni will Treibhausgase deutlich reduzieren

Der italienische Energie- und Ölkonzern Eni reagiert auf den Druck der Investoren und hat sich ehrgeizigere Klimaziele gesetzt. Bis 2050 sollen die Treibhausgase unserer gesamten Energieproduktion um 80 Prozent reduziert werden, teilte der Konzern am Freitag in Rom mit. Erreichen will Eni das über einen Ausbau der Gasförderung und der Erzeugung von Energie über Solar und Wind.