Energiekrise in Brasilien: Bolsonaro fordert zum Stromsparen auf

Angesichts von Wassermangel und Trockenheit hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Bevölkerung des Landes aufgerufen, den Stromverbrauch zu reduzieren. "Ich bin sicher, Sie können jetzt eine Lichtquelle zu Hause ausschalten. Ich bitte Sie um diesen Gefallen", sagte Bolsonaro in einer Live-Übertragung in sozialen Medien am Donnerstagabend (Ortszeit).