Das Dossier mit der Definition der Prioritäten verschiedener Szenarien sei derzeit in der Finalisierungsphase, sagte Parmelin am Montag in der Morgensendung des Westschweizer Radios RTS. Der Bundesrat werde informieren, sobald die Leitlinien beschlossen seien. Dazu gehörten auch die verschiedenen Verordnungen, "damit jeder weiss, was er zu tun hat".

Der Magistrat steht derzeit von allen Seiten unter Druck. Der Wirtschaftsverband Economiesuisse, der Gewerbeverband und die politische Linke forderten Parmelin gerade übers Wochenende wieder auf, angesichts des drohenden Strom- und Gasmangels im kommenden Winter zu handeln. Gestellt wurde namentlich die Forderung nach drastischen Massnahmen bereits im Herbst.