Energiekrise: EU-Abgeordneter fordert Ende der Umzüge nach Strassburg

Die Debatte um den Sitz des Europaparlaments bekommt angesichts der Energiekrise neues Futter. Der EU-Abgeordnete Daniel Freund (Grüne) hat in einem Brief an Parlamentspräsidentin Roberta Metsola gefordert, deshalb auf den monatlichen Umzug des Parlaments von Brüssel nach Strassburg zu verzichten.