Die Energiepreiskrise lässt in den G20-Staaten die Subventionen für fossile Energien auf Rekordhöhe steigen und wirft damit den Klimaschutz zurück. Trotz Fortschritten bei erneuerbaren Energien und Energieeffizienz drohe sich die Gruppe der grossen Wirtschaftsnationen (G20) "in die falsche Richtung zu bewegen", warnte die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch am Donnerstag bei der Vorlage ihres jährlichen Berichts Climate Transparency.

20.10.2022 06:31