Wegen geplanter und ungeplanter AKW-Wartungsarbeiten könnte der Output in diesem Jahr auf das Niveau von 1990 sinken, was wiederum den Stromexport nach Deutschland bremsen und die Abhängigkeit von Gas und Kohle erhöhen dürfte. Es ist der perfekte Sturm. Der Gaspreis stieg am Dienstag ebenfalls, um bis zu 4,3 Prozent.

Nach der EU-Entscheidung, den fossilen Brennstoff in ihr grünes Regelwerk aufzunehmen, ist die Branche unterdessen schnell dabei, sich die Vorteile zu sichern. Nomura-Kunden aus der Gasbranche führen bereits Gespräche über die Begebung grüner Anleihen, die wegen des ESG-Booms weggehen wie geschnitten Brot.

(Bloomberg)