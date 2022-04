Damit wolle das Land seine Gasabhängigkeit von Russland schneller als geplant reduzieren, verlautete aus Regierungskreisen am Donnerstagabend. Die Planungen und Vorbereitungen für ein weiteres Terminal seien im Gange. Bundeswirtschafsminister Robert Habeck hatte im März in Aussicht gestellt, Deutschland werde zur Gasversorgung auf Spezialschiffe zurückgreifen können. Diese sollten über Uniper und RWE bereitgestellt werden, die sie wiederum über Norwegen bekommen.

Einem ARD-Bericht zufolge stellt die Bundesregierung knapp 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung, um vier schwimmende Flüssiggas-Terminals anzumieten. Das Finanzministerium habe das Geld freigegeben, ohne den Haushaltsausschuss des Bundestags vorher einzubeziehen, berichtet das ARD-Hauptstadtstudio unter Berufung auf ein Schreiben des Finanzministeriums. Der Betrag solle auch dazu dienen, die Anlagen zehn Jahre lang zu betreiben.

Die Bundesregierung will vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs die Abhängigkeit von Gaslieferungen aus Russland so schnell wie möglich reduzieren. LNG soll dabei eine wichtige Rolle spielen. LNG-Terminals sind auch in Wilhelmshaven und Brunsbüttel geplant. Dort können Flüssiggastanker dann anlegen. Bisher deckte Deutschland rund 55 Prozent seines Gasbedarfs mit russischem Erdgas.

(Reuters)