Der Bundesrat hat für den Energieversorger Axpo den Rettungsschirm aktiviert. Er spricht Axpo eine nachrangige Kreditlinie von bis zu 4 Milliarden Franken. Bisher hat die Axpo den Kreditrahmen nicht beansprucht.

Der Bundesrat will mit dem Kreditrahmen verhindern, dass die Axpo angesichts der Verwerfungen an den Energiemärkten in Liquiditätsprobleme gerät, welche die Energieversorgung der Schweiz gefährden könnten, wie das Bundesamt für Energie (BFE) am Dienstag mitteilte.

Die Kreditlinie gilt als nachrangig zu bestehenden Finanzierungen und bedingt keine Hinterlegung von Sicherheitsleistungen.

Die Finanzdelegation der eidgenössischen Räte hat am Montag einen Verpflichtungskredit für subsidiäre Finanzhilfen zur Rettung systemkritischer Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft von 10 Milliarden Franken und einen Nachtrag zum Voranschlag 2022 von 4 Milliarden Franken bewilligt, wie es in der Mitteilung heisst.

(AWP)