In Deutschland, Frankreich, Spanien und Grossbritannien haben sich die Preise heuer allesamt mehr als verdreifacht. In den nordischen Ländern, wo grosse Mengen an Wasserkraft die Preise in der Regel im Zaum halten, stiegen die Kosten im Vergleich zum Vorjahr sogar um 470 Prozent.

Die Energiekrise führt dazu, dass Privathaushalte und industrielle Grossverbraucher bis ins Jahr 2022 hinein mit steigenden Rechnungen konfrontiert sein werden. Metallhütten von Frankreich bis Spanien sahen sich bereits gezwungen, die Produktion zu drosseln, und einige Düngemittelhersteller mussten die Herstellung mancher energieintensiver Produkte ganz einstellen.

Besserung ist kaum in Sicht. Selbst wenn das Jahr mit mildem Wetter zu Ende geht und die Nachfrage nach Wärme und Strom sinkt, müssen die Haushalte im nächsten Jahr mit horrenden Preissteigerungen rechnen, wenn die Grosshandelskosten weitergegeben werden. Im Januar gehen zudem etwa 30 Prozent der französischen Kernkraftwerke vom Netz, was ein noch knapperes Angebot bedeutet.

Die Energiekrise in Europa ist auf knappes Erdgas zurückzuführen, gerade als die Nachfrage am Ende der Lockdowns im Jahr 2020 wieder stieg. Verschärft wurde sie durch unterdurchschnittliche Windgeschwindigkeiten und den Ausfall von Kernkraftwerken, was die Stromnetze strapazierte und Versorger zwang, zeitweise deutlich mehr fossile Energieträger zu verfeuern.

Die Verbrennung von Kohle, Braunkohle und sogar Öl hatte jedoch steigende Kosten für CO2-Zertifikate zur Folge. Die Preise hierfür, die bereits aufgrund der Brüsseler Klimaagenda gestiegen waren, haben sich in diesem Jahr auf etwa 80 Euro pro Tonne mehr als verdoppelt und die Stromkosten damit zusätzlich in die Höhe getrieben.

(Bloomberg)