Letzte Woche waren im Kernkraftwerks Penly am Ärmelkanal ungewöhnlich grosse Schäden entdeckt worden. Die französische Behörde für Atomsicherheit (ASN) berichtete von einem 15 Zentimeter langen Riss in einer Leitung des Notkühlsystems. Der Riss in der 2,7 Zentimeter dicken Leitungshülle sei bis zu 2,3 Zentimeter tief gewesen, so der Tamedia-Zeitungsbericht.