Entwicklung laut BAG unsicher - GDK für schrittweise Öffnung

(Zusammenfassung) - Ein eher düsteres Bild der aktuellen Lage in der Corona-Pandemie hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag gezeichnet: Möglicherweise stehe die Schweiz an der Schwelle zu einer dritten Welle. Die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) ihrerseits ist gegen eine weitgehende Aufhebung der Corona-Massnahmen und befürwortet schrittweise Öffnungen. So soll im Bedarfsfall rasch reagiert werden können und ein "Jo-Jo-Effekt" vermieden werden.