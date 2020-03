Das erklärten mit der Angelegenheit vertraute Personen, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen. Zu den Finanzchefs werden die Zentralbank-Gouverneure hinzukommen, sagten die Personen zudem.

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire erklärte am Montag zuvor, dass die Minister sicherstellen müssen, dass ihre Antworten "so koordiniert wie möglich" sind, um effektiv zu sein.

Fed-Chef Jerome Powell hat bereits klar gemacht, dass die Notenbank die Entwicklungen genau verfolgt: "Wir werden unsere Instrumente nutzen und angemessen handeln, um die Wirtschaft zu unterstützen", sagte er am Freitag.

"Wir bleiben wachsam und werden alle eingehenden Daten genau überwachen", sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos am Montag in London. "Unsere Forward-Guidance steuert die Ausrichtung unserer Geldpolitik. In jedem Fall ist der EZB-Rat bereit, alle seine Instrumente gegebenenfalls anzupassen, um sicherzustellen, dass sich die Inflation nachhaltig ihrem Ziel nähert".

(Bloomberg/Reuters/cash)