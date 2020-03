In Deutschland seien mittlerweile 795 Ansteckungsfälle bekannt, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am frühen Abend mit. Am Morgen hatte das Institut noch 684 Fälle und damit zehnmal so viele wie vor einer Woche gemeldet. Auch Grossbritannien und Frankreich meldeten eine Zunahme der Infektionen. In Italien, das in Europa am stärksten betroffen ist, wurden bis Freitagabend 197 Todes- und 4636 Ansteckungsfälle bestätigt. Sprunghaft stiegen die Infektionszahlen im Iran, der neben China und Südkorea am meisten unter der Ausbreitung des Virus zu leiden hat.

Allein in Nordrhein-Westfalen wurden dem RKI zufolge 373 Fälle bestätigt, in Baden-Württemberg 170 und in Bayern 134 Fälle. Als einziges Bundesland weist bislang Sachsen-Anhalt keinen Fall auf. Am Sonntagabend wollen die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt auch über die Auswirkungen des Coronavirus beraten. Thema dürften unter anderem ein leichterer Zugang zur Kurzarbeit und Liquiditätshilfen sein.

Schüler und Kindergartenkinder in Bayern dürfen nach ihrer Rückkehr aus dem Virus-Risikogebiet Südtirol für zwei Wochen nicht in die Schule beziehungsweise in den Kindergarten. Dazu sei eine entsprechende Coronavirus-Allgemeinverfügung erlassen worden, teilte das Gesundheitsministerium in München mit.

Italienischer Spitzenpolitiker infiziert

In Italien wurde der Vorsitzende der zusammen mit den 5 Sternen regierenden Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti, positiv getestet. "Auch ich habe das Coronavirus", sagte der Chef des Partito Democratico (PD) in einem auf Facebook verbreiteten Video. Er habe sich zu Hause selbst unter Quarantäne gestellt. Papst Franziskus sagte grosse öffentliche Auftritte ab. So solle, vermieden werden, dass sich viele Menschen versammeln, um das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche zu sehen, teilte der Vatikan mit.

Franziskus werde sich am Sonntag nicht an die Gläubigen auf dem Petersplatz wenden und seine Generalaudienz am Mittwoch ohne grosses Publikum geben. Stattdessen werde beides in der Bibliothek im Apostolischen Palast stattfinden und via Internet und Fernsehen übertragen. Jeden Sonntag versammeln sich Zehntausende auf dem Petersplatz in Rom, um den Papst zu sehen.

In Frankreich starben in der Normandie nach Angaben des Gesundheitsministeriums zwei weitere Menschen. Insgesamt seien nun 716 Infektionsfälle bekannt, 103 mehr als am Freitag. Die britischen Gesundheitsbehörden teilten mit, die Zahl der bestätigten Infektionsfälle sei auf 206 gestiegen. Bislang seien zwei Patienten daran gestorben. In den Niederlanden wurden inzwischen 188 Infektionsfälle bestätigt. Am Freitag starb dort erstmals ein Mensch infolge der Virusinfektion.

7000 Infizierte in Südkorea, 6000 Fälle im Iran

Am stärksten betroffen von der Epidemie sind nach wie vor China, Südkorea und der Iran. Jedoch meldete China einen geringeren Anstieg bei den Neuinfektionen. Nach jüngsten Angaben sind dort fast 80.700 Menschen infiziert und 3070 am Virus gestorben. Laut Regierung kehrten dennoch bereits 78 Millionen Wanderarbeiter zur Arbeit zurück. Das seien 60 Prozent aller Personen, die zum Neujahrsfest nach Hause gegangen sind. Allerdings wachse durch die erhöhte Reisetätigkeit das Ansteckungsrisiko.

In Südkorea stieg die Zahl der Infektionen auf 7041. Das seien 448 mehr als am Vortag, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Dabei stehe mehr als die Hälfte der Fälle mit einer geheimen Kirche in Verbindung, die sich im Zentrum des Ausbruchs befinde. Die Zahl der Todesopfer sei um zwei auf 46 gestiegen.

Im Iran legte die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft zu. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass bis zum Samstag binnen 24 Stunden mehr als tausend Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Insgesamt seien jetzt 5823 Infektionsfälle bekannt. Die Zahl der Menschen, die infolge der Infektion gestorben sind, stieg um 21 auf 145.

Weltweit 100'000 Fälle

Weltweit gibt es nach Reuters-Zahlen knapp 102.000 Infektionsfälle. Mehr als 3480 Menschen starben bislang an der vom neuartigen Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit.

In China ist ein als Quarantäne-Unterkunft genutztes Hotel eingestürzt. Bei dem Unglück in Quanzhou in der Provinz Fujian wurden rund 70 Menschen unter den Trümmern eingeschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit. 34 Menschen seien bislang gerettet worden. Einem Bericht der staatlichen "Volkszeitung" zufolge wurde das Hotel mit 80 Zimmern im Juni 2018 eröffnet. In der Provinz sind bislang fast 300 Infektionsfälle bestätigt, rund 10.800 Menschen stehen wegen Ansteckungsverdachts unter Beobachtung.

Die Zahl der Infektionen in Grossbritannien ist nach Angaben der Gesundheitsbehörden um 43 auf 206 gestiegen. Bislang seien zwei Patienten, bei denen eine Ansteckung mit dem Coronavirus bestätigt wurde, gestorben.

Papst sagt Auftritte ab

Papst Franziskus sagt mehrere grosse öffentliche Auftritte ab und wendet sich per Internet an die Gläubigen. So solle, vermieden werden, dass sich viele Menschen versammeln, um das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche zu sehen, teilt der Vatikan mit. Franziskus werde sich daher am Sonntag nicht wie üblich vom Fenster aus an die Menge auf dem Petersplatz wenden.

Auch seine Generalaudienz am Mittwoch werde es nicht mit grossem Publikum geben. Stattdessen werde beides in der Bibliothek im Apostolischen Palast stattfinden und via Internet und Fernsehen übertragen werden. Jeden Sonntag versammeln sich Zehntausende Menschen auf dem Petersplatz in Rom, um den Papst zu sehen. Am Freitag war ein Mitarbeiter im Vatikan positiv auf das Coronavirus getestet worden, es ist der erste bekannte Fall dort.

Ein weiterer Passagier des in Japan unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" ist infolge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit steige die Zahl der Todesopfer auf insgesamt sieben, berichtet der japanische Rundfunksender NHK. Die "Diamond Princess" liegt seit Wochen im Hafen von Yokohama fest. Bei dem Todesopfer handele es sich um einen Mann, der nicht aus Japan stamme.

Tote an der amerikanischen Ostküste

Zwei Menschen seien im Bundesstaat Florida an der durch den Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium von Florida am Freitag (Ortszeit) mit.

Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in den USA insgesamt auf 16. Nach Angaben des Ministeriums waren die beiden verstorbenen Coronavirus-Patienten vor ihrer Infektion im Ausland gewesen. Insgesamt gibt es demnach zwölf nachgewiesene Infektionsfälle in dem südöstlichen US-Bundesstaat.

Die Zahl der Coronavirus-Fälle in den USA insgesamt liegt inzwischen bei mehr als 200. Vor den beiden Todesfällen in Florida waren laut einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität insgesamt 14 Menschen in den an der Westküste gelegenen Bundesstaaten Washington und Kalifornien an Covid-19 gestorben.

Italienische Bank will spenden

Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo will bis zu 100 Millionen Euro zur Bekämpfung der Virus-Epidemie spenden. "Wir sind bereit, bis zu 100 Millionen Euro zu spenden und sie dem Land für spezifische Projekte zur Verfügung zu stellen, die zur Bewältigung der gesundheitlichen Notlage notwendig sind", sagte Bank-Chef Carlo Messina der Tageszeitung "Corriere della Sera".

Zudem werde Intesa Sanpaolo Unternehmen fünf Milliarden Euro an Krediten zur Verfügung stellen, davon rund eine Milliarde für den Tourismussektor. Dieser Betrag könne verdoppelt werden, wenn Rom staatlich abgesicherte Garantien für die neuen Kreditlinien anbiete. Italien ist Stand Freitag mit einer Gesamtzahl von 4.636 Fällen und 197 Todesopfern das am stärksten von der Epidemie betroffene Land in Europa.

