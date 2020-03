In Südkorea ist die Zahl der Virus-Erkrankungen auf 7041 Fälle angestiegen. Das seien 448 mehr als am Vortag, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Dabei stehe mehr als die Hälfte der Fälle mit einer geheimen Kirche in Verbindung, die sich im Zentrum des Ausbruchs befinde. Die Zahl der Todesopfer sei um zwei auf 46 gestiegen.

In Deutschland ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen weiter angestiegen. Von der Erkrankung sind inzwischen insgesamt 684 Personen betroffen, wie das Robert-Koch-Institut am Samstagmorgen auf seiner Homepage mitteilte. Am Freitagabend lag die Zahl noch bei 639 Fälle. Die meisten Erkrankungen wurden demnach in Nordrhein-Westfalen mit 346 Fälle, gefolgt von Bayern (117) und Baden-Württemberg (116) registriert.

In China sind nach Regierungsangaben bereits 78 Millionen Wanderarbeiter an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Das seien 60 Prozent aller Personen, die zum chinesischen Neujahrsfest nach Hause gegangen sind, sagte ein Regierungsbeamter auf einer Pressekonferenz. Allerdings nehme durch die erhöhte Bevölkerungswanderung das Risiko einer Ansteckung mit dem Virus zu. China werde daher seine Bemühungen zur Eindämmung der Virusausbreitung fortsetzen.

Die Regierung von Hongkong ruft die Bürger des Territoriums auf, alle nicht zwingend notwendigen Reisen ins Ausland zu überdenken. Sie hat bereits vor Reisen nach Südkorea und Teilen von Italien gewarnt.

Italienische Bank will spenden

Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo will bis zu 100 Millionen Euro zur Bekämpfung der Virus-Epidemie spenden. "Wir sind bereit, bis zu 100 Millionen Euro zu spenden und sie dem Land für spezifische Projekte zur Verfügung zu stellen, die zur Bewältigung der gesundheitlichen Notlage notwendig sind", sagte Bank-Chef Carlo Messina der Tageszeitung "Corriere della Sera".

Zudem werde Intesa Sanpaolo Unternehmen fünf Milliarden Euro an Krediten zur Verfügung stellen, davon rund eine Milliarde für den Tourismussektor. Dieser Betrag könne verdoppelt werden, wenn Rom staatlich abgesicherte Garantien für die neuen Kreditlinien anbiete. Italien ist Stand Freitag mit einer Gesamtzahl von 4.636 Fällen und 197 Todesopfern das am stärksten von der Epidemie betroffene Land in Europa.

(Reuters/cash)