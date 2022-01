EqualVoice, die Ringier-Initiative für mehr Sichtbarkeit von Frauen in den Medien, treibt die Gleichheit zwischen den Geschlechtern in der Arbeitswelt voran: Zehn namhafte Schweizer Firmen unterschreiben eine Charta und werden Teil des Netzwerks EqualVoice United 2025. Das ist einer Medienmitteilung von Ringier (Mitherausgeberin von cash.ch) vom Montag zu entnehmen.

Den sogenannten Gender Gap, das heisst die bestehenden Unterschiede in der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern, gelte es zu schliessen. Das fünfte der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen sehe nämlich vor, Geschlechtergleichheit sowie die Förderung von Mädchen und Frauen bis 2030 zu erreichen.

"Mit dem Zusammenschluss EqualVoice United 2025 soll dieses Ziel in der Schweizer Arbeitswelt konsequent angegangen und schon 2025 erreicht werden", heisst es in der Mitteilung weiter. In Zusammenarbeit mit EDGE, dem globalen Zertifizierungsstandard zur Gleichstellung der Geschlechter in der Wirtschaft, startet Ringier gemeinsam mit den neun weiteren Schweizer Unternehmen. Die Initiative EqualVoice wurde im November 2019 von Ringier-Finanzchefin Annabella Bassler lanciert und wird von Verleger Michael Ringier und CEO Marc Walder präsidiert. Ziel der Initiative ist, die Gleichstellung von Frauen und Männern voranzutreiben und Frauen in den Medien sichtbarer zu machen.

Ausdruck des Commitments der zehn Unternehmen bei EqualVoice United 2025 sei die Unterzeichnung einer Charta. Sie halte die vier wichtigsten Handlungsfelder fest, denen sich die Unternehmen bis 2025 verpflichtend widmen. Zu ihnen gehören die Verankerung von Chancengleichheit und Gleichberechtigung in den Organisationen, das Fördern einer Mentalität der Gleichstellung und Integration, das Vermitteln des Nutzens der Gleichstellung an andere Unternehmen und der Gesellschaft sowie das Schaffen von zeitgemässen Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeitenden.

"Laut dem Global Gender Gap Report von 2020 dauert es noch 99,5 Jahre, bis weltweit Gleichheit zwischen den Geschlechtern erreicht ist. So lange wollen wir nicht mehr warten", lässt sich die Initiantin der EqualVoice- Initiative und Ringier-Finanzchefin Annabella Bassler in der Mitteilung zitieren. "Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit neun Unternehmen das Netzwerk EqualVoice United bilden, um zusammen das Ziel in der Schweizer Arbeitswelt 2025 zu erreichen. Mit EDGE an unserer Seite verfügen wir über das nötige Know-how."

Die Charta unterschrieben haben: Mariateresia Vacalli (CEO Bank Cler), Valérie Schelker (Head of Human Ressource Schweizerische Post), Severina Pascu (Deputy CEO / COO Sunrise UPC), Sarah Kreienbühl (Member of the Directorate General of the Federation of Migros Cooperatives), Roland Fischer (CEO OC Oerlikon), Simona Scarpaleggia (Board Member EDGE Strategy), Daniela Massaro (Country Manager Switzerland Mastercard), Fritz von Hardenberg (CFO Central and Southern Europe eBay Marketplaces), Julia Braun (Chief People & Culture Officer and Member of the Management Board ISS Schweiz), Marc Walder (CEO Ringier), Michèle Bürgi-Hadorn (Head of HR “Development & Recruiting” and Diversity Insel Gruppe).