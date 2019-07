Ein schwerer Datendiebstahl aus dem Jahr 2017 kommt die US-Wirtschaftsauskunftei Equifax teuer zu stehen. Das Unternehmen habe im Rahmen eines Vergleichs einer Zahlung von bis zu 700 Millionen US-Dollar (625 Mio Euro) zugestimmt, teilte die Handels- und Verbraucherschutzbehörde FTC am Montag mit. "Equifax hat den Profit über den Datenschutz gestellt", kritisierte New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James in einer separaten Mitteilung.