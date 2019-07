Erdgasstreit im Mittelmeer: EU berät über Strafen gegen Türkei

Vor der Ausweitung der türkischen Erdgassuche vor Zypern weist das Aussenministerium in Ankara Vorwürfe aus der EU zurück, wonach die Bohrungen illegal seien. In einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme hiess es ausserdem, dass die EU kein neutraler Vermittler in dem Streit sein könne, weil Zypern zur EU gehöre. Die Türkei steht auf dem Standpunkt, dass die Gewässer, in denen sie aktiv ist, zu ihrem sogenannten Festlandsockel gehören.