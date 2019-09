Erdgasstreit im Mittelmeer: Zypern vergibt weitere Forschungsrechte

Nach der Entdeckung reicher Erdgasvorkommen unter dem Meeresboden nahe Zypern hat die Regierung in Nikosia neue Forschungsrechte an Energieunternehmen in Frankreich (Total) und Italien (Eni ) vergeben. Es geht um Gebiete südlich und südöstlich der drittgrössten Mittelmeerinsel. Dies teilte am Mittwoch der zyprische Energieminister Giorgos Lakkotrypis im zyprischen Fernsehen (RIK) mit.