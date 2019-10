Erdogan bestätigt Treffen mit Vermittler Pence am Donnerstag

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan wird sich am Donnerstag in Ankara mit US-Vizepräsident Mike Pence und Aussenminister Mike Pompeo zu Gesprächen über die türkische Offensive in Nordsyrien treffen. Das bestätigte am Mittwoch sein Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun auf Twitter. Zum Sender Sky News hatte Erdogan, angesprochen auf die Delegation, zuvor gesagt, dass er nicht mit ihr zusammenkommen werde. "Ich werde sie nicht treffen. Sie werden ihre Amtskollegen treffen." Er werde mit Präsident Donald Trump sprechen. Altun twitterte, dass es bei der Absage um eine US-Delegation gegangen sei, die am Mittwoch in Ankara sei.