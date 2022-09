Erdogan: Griechenland macht Ägäis zu 'Flüchtlings-Friedhof'

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Griechenland in Zusammenhang mit dem Umgang mit Flüchtlingen "rechtswidrige und dreiste Pushbacks" vorgeworfen. Griechenland verwandle die Ägäis in einen "Flüchtlings-Friedhof", sagte Erdogan am Dienstag bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Dabei zeigte er Bilder von mutmasslich toten Kindern. Griechenland wird immer wieder vorgeworfen, systematisch Migranten zurück in die Türkei zu drängen. Athen beruft sich darauf, die eigene Landesgrenze und damit auch die EU-Aussengrenze zu schützen.